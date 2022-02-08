Евстафьев: США толкают Европу к войне, чтобы защитить себя от новой Великой депрессии

Соединенные Штаты Америки все более явно ощущают угрозу новой Великой депрессии, и стремясь преодолеть кризисную ситуацию, прибегают к проверенному временем инструменту — войне.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия-1» высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

Как отмечает политолог, идеологи США, не скрываясь рассуждают о том, какие выгоды получит Америка в том случае, если в Европе вспыхнет очередная большая война.

При этом Соединенные Штаты Америки не просто стремятся получить выгоду, они пытаются защититься от сильнейшего экономического кризиса, считает Евстафьев.

«Призрак экономического кризиса, не циклического, а явно структурного, по миру ходит. Вопрос в том, что наши западные партнеры и их идеологи все время думали, будто он будет ходить по периферии, по полупериферии, в Европе, ну в Азию заглянет, в Китай заглянет», — объяснил эксперт.

Но все дело в том, что этот кризис ходит уже по Североамериканскому континенту и угрожает ядру финансового инвестиционного капитализма, которое в любых обстоятельствах должно оставаться неприкосновенным. И прорваться этот кризис может по принципу «где тонко, там и рвется», какой-то случайностью – мелкой забастовкой или срывом логистики, так же, как в свое время началась Великая депрессия, напоминает политолог.

facebook.com / Joe Biden / Donald J. Trump

Полностью деградировавшая политическая система Запада, по его словам, уже привела к тому, что за внутрисистемным развалом Соединенных Штатов может наблюдать весь мир. Вашингтон переживает острые внутренние и внешнеполитические проблемы и вынужден лавировать между консерватизмом предыдущего президента Дональда Трампа и либерализмом нынешнего главы государства Джо Байдена, при чем Белый дом, пребывая в абсолютном кризисе, демонстрирует полную неспособность выбрать какой-то один сценарий.

«Несмотря на всю полемику, США удерживаются на грани неомаккартизма. Они уже закипают. Я считаю, что удерживать их от этого не надо. Америка дозрела до своего 1937 года, и она должна в нем утонуть. Но мы, конечно, этого не будем делать никогда, потому что мы блюдем суверенитет и так далее. Но вот удерживать их от скатывания во внутриполитический идиотизм не стоит. И спасать им лицо тоже не стоит», — подчеркнул Евстафьев.

Единственное, что может спасти ситуацию, по словам эксперта, это перестройка системы изнутри – какие-то глобальные изменения, такие как война. И теперь Соединенные Штаты, которые раньше помалкивали о своих истинных планах, заговорили о них вслух.

Федеральное агентство новостей /

Капитализм нуждается в войне, и сейчас американцы хотят устроить войну там, где это выгодно им.

«Об этом говорят постоянно, но теперь это сказал не кто-нибудь, а Иван Крастев, идеолог соросовского капитализма, — напомнил эксперт. — Безусловно, Соединенным Штатам Америки будет на руку новая большая война в Европе. Именно боязнь новой Великой депрессии заставляет американцев пытаться бросить европейцев в пасть масштабной войны — так работает капитализм, по законам которого живут США».

А задача России, по словам Евстафьева, сделать так, чтобы кризис капитализма вылился в войну там, где это не причинит нам вреда.