Украинские власти больше не могут опровергать того, что страны Запада, несмотря на то, что они по-прежнему обсуждают тему возможного «российского вторжения», начали давить на Киев, требуя от него выполнения Минских соглашений.

Об этом в материале для РИА Новости рассуждает известный политолог и публицист Владимир Корнилов, который обратил внимание на ряд факторов, свидетельствующих о том, что западные кураторы принуждают Киев к выполнению обязательств, взятых на себя в рамках Минских договоренностей.

На это, по словам Корнилова, в первую очередь указывает возобновившаяся работа «Нормандской четверки», которая была заблокирована с января 2021 года. Кроме того, представители Луганской и Донецкой народных республик отмечают оживление в рядах украинской делегации, которые начали вступать в диалог на встречах Трехсторонней контактной группы.

По информации СМИ, министры обороны ЛНР и ДНР ожидают, что на этой неделе Киев даст ответ на предложенный республиками проект дорожной карты по мирному урегулированию конфликта.

При этом официальный Киев старается опровергать слухи о возможных подвижках в переговорах с Донбассом, однако украинские власти все же не в состоянии опровергнуть публичные заявления на эту тему высокопоставленных иностранных политиков. Так, например, им нечего противопоставить словам главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, который во время визита в Киев напомнил о Минских соглашениях, призвав украинские власти к их выполнению и отвергнув возможность пересмотра подписанных в 2015 году договоренностей.

Федеральное агентство новостей /

Затем о Минских соглашениях украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора напомнил президент США Джо Байден, после которого эту тему начали поднимать и другие главы государств и министры иностранных дел. Так лишь за последние несколько дней о необходимости выполнять комплекс мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Киеву напомнили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии, премьер-министр Италии и министр иностранных дел Франции.

При этом Владимир Корнилов отмечает, что представители украинской политической элиты неоднократно на разных уровнях заявляли, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения, и на Западе делали вид, что не замечают этих высказываний. Однако в последнее время страны Запада неожиданно прозрели и решили «насадить» Украину на крючок Минских соглашений, заключает политолог.