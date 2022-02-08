Квартиру режиссера Алексея Германа-младшего в доме Довлатова в Петербурге опять залило

Кинорежиссер Алексей Герман-младший в очередной раз пожаловался на новый потоп в доме Довлатова на улице Рубинштейна. О проблеме он сообщил в соцсети Facebook.

Герман-младший отметил, что в доме присутствует грибок и обваливаются потолки. В здании новая крыша, в которой уже появились дыры. В управдоме пообещали их заделать. Но после окончания рабочего дня сотрудники организации ушли по домам, что не позволило решить проблему оперативно.

«Сижу, а на голову льется вода», — написал Алексей Герман-младший.

С наступлением зимы жители Петербурга столкнулись с многочисленными сложностями. Горожане отмечают, что перемещаться по городу бывает опасно из-за гололедицы на тротуарах и наледи на крышах. Однако, несмотря на вызванные не всегда своевременной и качественной очисткой дорожного полотна проблемы с движением транспорта, губернатор Северной столицы Александр Беглов не спешит выводить на городские улицы необходимое количество снегоуборочной техники.