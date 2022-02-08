Путин предупредил Макрона о трудностях на переговорах в Киеве

Президенту Франции Эммануэлю Макрону «непросто придется» во время переговоров с украинским правительством. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин.

Переговоры Макрона с украинскими властями состоятся 8 февраля в Киеве. Путин подчеркнул, что Москва будет строить будущие собственные шаги только по результатам беседы президента Франции с главой Украины Владимиром Зеленским.

Президент России добавил, что во время разговора с Макроном они договорились организовать телефонную беседу после консультаций с украинским правительством. Россия после переговоров президента Франции в столице Украины получит информацию, что Киев в данный момент считает приемлемым и неприемлемым для себя, добавил Путин. Макрон собирается во вторник полететь на Украину для встречи с Зеленским.