Путин отверг слова Макрона о нарушении Россией территориальной целостности Украины

Президент РФ Владимир Путин не согласился с высказыванием французского лидера Эммануэля Макрона о нарушении Россией территориальной целостности Украины. Власть в стране, по его словам, захватили силой, поэтому Москве пришлось защитить жителей Крыма.

Путин отметил, что Макрон заявил об обязательствах России, взятых начиная с Хельсинкского акта и заканчивая Астанинской декларацией 2010 года, согласно которым странам нельзя нарушать безопасность других государств. При этом французский лидер указал на якобы нарушение РФ территориальной целостности Украины.

Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что страны Запада поддержали государственный переворот в Киеве. Он заявил, что Москва никогда не проводила какие-либо операции в Крыму.