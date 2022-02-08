Макрон допустил возможность найти пути стабильности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможности найти мирный путь для Европы. Соответствующее заявление он сделал после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Москва и Брюссель, как указал французский лидер, должны объединить усилия для работы над гарантиями безопасности. Кроме того, он сообщил, что Россия и ЕС должны вместе заняться вопросом урегулирования украинского кризиса.

«Сейчас мы все должны найти мирный путь в Европе и путь стабильности в Европе, сейчас ещё есть для этого возможность и время», — подчеркнул Макрон.

Ранее завершились пятичасовые переговоры президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Главы государств один на один обсудили вопросы гарантий безопасности, а также деэскалацию ситуации на Украине.