США считают возможным продвижение в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная последовательность имплементации Минских соглашений, считает госсекретарь Энтони Блинкен.

США и Украина едины в восприятии соглашений как пути к урегулированию конфликта в Донбассе. Киев якобы относится к выполнению минских договоренностей добросовестно, заявил Блинкен.

«В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед», — сообщил госсекретарь США.

Отношения России и Украины ухудшились после воссоединения Крыма с РФ и на фоне конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в свои внутренние дела и официально объявили Россию «страной-агрессором» в январе 2015 года.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником конфликта и субъектом Минских соглашений. Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет договоренности и затягивает переговоры по урегулированию ситуации. Москва также выражала обеспокоенность в связи с переброской военной техники НАТО к российским границам и ростом количества западных инструкторов в Донбассе. Тем не менее западные страны продолжают оказывать военную поддержку Украине.

Страны НАТО поставляют оружие Украине с 2014 года, что нарушает Минские соглашения. США поставили Украине патрульные катера, противотанковые ракетные комплексы Javelin, контрбатарейные радиолокационные станции и снайперские винтовки.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что переговоры по украинскому вопросу представителей МИД стран-участниц нормандской четверки между Россией, Германией и Францией прошли в Москве. Столицу РФ посетили дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер.