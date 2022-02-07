Шугалей о визите Макрона в Москву: ждет приезда 33 русских богатырей в санаторий под Парижем 

Французский президент Эммануэль Макрон приехал в Москву, чтобы набрать политических очков у своего электората на фоне президентских выборов, считают в Фонде защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

В Москве 7 февраля проходит встреча президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Ранее пресс-секретарь первого лица Франции Габриэль Атталь заявил, что глава Пятой республики находится в Москве для переговоров с целью поспособствовать урегулированию кризиса на Украине.

Однако вряд ли это было единственной причиной для подобного визита Эммануэля Макрона в российскую столицу. Президент ФЗНЦ Максим Шугалей считает политиканством и двуличием приезд французского лидера в Москву. Социолог также пошутил, что Макрон надеется на приезд «33 русских богатырей» накануне выборов президента Франции.

«Но я думаю, что кроме этого, Макрон хочет договориться с Москвой, чтобы ему в преддверии выборов прислали русских "33 богатырей". Надо бы проверить, есть ли в окрестностях французской столицы гостиница "Парижаночка"», —иронизирует Шугалей.

Социолог уверен, что в действительности глава Пятой Республики оказался в России ради того, чтобы набрать политических очков у электората в преддверии президентских выборов во Франции, намеченных на апрель этого года.