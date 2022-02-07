Боррель заявил о сложнейшей ситуации в Европе со времен холодной войны

Текущая обстановка с европейской безопасностью является сложнейшей со времен холодной войны. Соответствующим заявлением поделился глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель во время совместной пресс-конференции в США с государственным секретарем Энтони Блинкеном сообщил, что они разделяют глубокую озабоченность якобы по «нарастанию рисков» на границе между Россией и Украиной. По его словам, Европа переживает самое опасное время после конца холодной войны. Однако глава европейской дипломатии добавил, что остается шанс и для дипломатии.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что нужно продолжать диалог с Москвой. По его словам, также необходимо учитывать озабоченности друг друга, чтобы не допустить худшего результата. Киев и страны Запада постоянно сообщают якобы об усилении агрессивных действий «России». При этом Москва утверждает, что никому не угрожает и не планирует ни на кого «нападать».