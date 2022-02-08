Джабаров: на Западе только Берлин понимает опасность поставок Украине оружия

Страны НАТО, поставляя Киеву оружие, подталкивает его ко все новым военным преступлениям в Донбассе. Остановить это можно только убедив Запад в ошибочности его нынешней политики по отношению к Украине.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал сенатор Владимир Джабаров, по словам которого Россия должна активнее освещать факты совершаемых украинскими властями военных преступлений, привлекая к ним внимание международной общественности.

На минувшей неделе, напомнил сенатор, стало известно, что вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики боеприпасами, поставленными Украине странами НАТО.

Таким образом именно страны западного военного бока подталкивают Украину к эскалации конфликта в Донбассе, в который они надеются рано или поздно втянуть и Россию, отмечает Джабаров.

По словам сенатора, из всех западных стран только Германия отказывается поставлять украинским силовикам орудие, так как понимает все связанные с этим риски.

«Украинские власти уже замучили немцев своими постоянными требованиями и претензиями. Более того, постоянно обостряя обстановку в Донбассе, они не дают Берлину нормально развивать отношения с Москвой», — добавил Джабаров.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания РФ

В заключение же сенатор напомнил, что Россия сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН и Москве надо воспользоваться этим обстоятельством, чтобы поднять на этой площадке вопрос обстрелов Донбасса силами ВСУ.

Напомним, ранее политолог Сергей Марков заявил, что, если Украина не перестанет вести подготовку к проведению силовой операции в Донбассе, Россия наконец признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. При чем, по словам Маркова, Москва уже всеми силами намекает Киеву на возможность такого исхода, чтобы подвигнуть его к выполнению Минских соглашений и началу процесса мирного урегулирования в Донбассе.