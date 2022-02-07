«Песни у него великолепные»: Пригожин об отношении к Шнурову

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал слова бывшего юриста Любови Соболь1 (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о его «связях» с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Предприниматель отреагировал на запрос журналистов портала Daily Storm. Представители СМИ заявили, что Соболь рассказала о «продавшемся» Пригожину Шнурове. По их словам, она объяснила связь бизнесмена и музыканта написанными участником «Ленинграда» саундтреками к фильмам «Гранит», «Турист» и «16-й».

«Люба очень сильно расстроена тем, что ей присудили очередной штраф. Поэтому она делает эмоциональные заявления, понимая, что нужно отдавать деньги, а кроме Родины и двух почек — продавать больше нечего. С Родиной у нее все грустно, а что касается почек, то заметьте, я против того, чтобы она продавала обе», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель сообщил, что ему пришлось привлечь экспертов, дабы изучить вопрос о фильмах. Первыми он решил проанализировать картины «Турист» и «16-й».

«В нем два произведения Шнурова: "Красная смородина" написана в 2015 году, а "Дороги" — в 2003 году. Второе — фильм "16-ый". Насколько мне известно, продюсеры купили авторские права на песню, созданную в середине 2021 года. Что очень важно отметить, Шнуров не писал ее специально к фильму, а лишь адаптировал», — пояснил Пригожин.

Продюсер Сергей Щеглов общался с несколькими музыкантами, когда стоял вопрос о покупке саундтрека к киноленте «Гранит». Изначально рассматривалась другая композиция, но она не понравилась. После этого Щеглов обратился к Шнурову, отметил Пригожин. В пресс-службе «Конкорда» сообщили, что связались с продюсером и попросили его отправить первоначальный трек.

«Что касается моего личного отношения к Сергею Шнурову, то он — величайший музыкант, и я являюсь его фанатом более 20 лет. Как-то раз в 90-х, сидя с маэстро Мстиславом Ростроповичем у меня в машине, я включил на пленочном магнитофоне группу "Ленинград"», — вспомнил бизнесмен.

Легендарный дирижер и композитор положительно оценил песни Шнурова и отметил умение музыканта изящно подбирать нецензурные слова, рассказал Пригожин. Сам бизнесмен признался, что не знаком с членом группы «Ленинград», но «песни у него великолепные».

1 Внесена Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму