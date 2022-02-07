Политолог Кедми считает, что посол США в Токио Эмануэль не знает историю

Бывший руководитель службы «Натив», израильский политолог Яков Кедми прокомментировал слова посла США в Токио Рама Эмануэля. Американец заявил, что Соединенные Штаты признают суверенитет Японии над островами южной части Курил.

Кедми считает, что Эмануэль не знает историю. По его словам, Вашингтон готов поддержать любую провокацию со стороны Токио.

Эксперт напомнил о договоре между генеральным секретарем СССР Иосифом Сталиным, бывшим президентом США Франклином Рузвельтом и экс-премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Согласно этому соглашению, Советский Союз в 1945 году получил Курильские острова.

«Было четко зафиксировано, что Курильские острова переходят под юрисдикцию России и возвращаются в СССР после того, как частично были отобраны Японией после русско-японской войны 1905 года. Эмануэль — типичный американский дипломат, который не знает истории и не знает обязательств, подписанных его страной», — поставил он американского посла на место после его слов о суверенитете Японии над Курилами, преподав ему урок истории.

Бывший руководитель службы «Натив» подчеркнул, что подобные заявления не должны оставаться безнаказанными.

Ранее российский посол в Токио Михаил Галузин прокомментировал слова своего американского коллеги, заявившего о неподходящем моменте для якобы угроз в адрес Японии. По его мнению, никакой ошибки в выборе времени нет.