Генпрокуратура Казахстана рассказала о захвате зданий полиции во беспорядков

Генпрокуратура Казахстана раскрыла подробности массовых беспорядков, во время которых протестующие смогли захватить здания департаментов полиции Алма-Атинской и Жамбылской областей. В ведомстве считают, что начальники поспособствовали тому, чтобы захват произошел, сообщил начальник Службы спецпрокуроров Генпрокуратуры республики Ризабек Ожаров.

«Некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок», — заявил Ожаров.

По его словам, мародеры смогли завладеть как минимум 1,5 тыс. единицами оружия. С помощью него злоумышленники вели перестрелку с представителями органов правопорядка.