Кардиолог Гаглошвили предупредил о бесполезности диет при зашкаливающем холестерине

Диеты будут неэффективны, если уровень холестерина в организме вырос до критически высокой отметки, сообщил врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Специалист привел в пример историю одного из своих подписчиков. Показатель холестерина у него в 35 лет составляет 9,0 ммоль, а «плохого» — 6,7 ммоль. Медик подчеркнул, что эти значения можно назвать критически высокими.

«Это стопроцентный показатель к медикаментозному лечению. Даже если вы сейчас будете активно заниматься и правильно питаться, вы снизите этот показатель лишь на 10-15%», — заявил кардиолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

При таких значениях холестерина следует снижать его уровень на 60-70%. Этого можно добиться лишь при медикаментозном лечении. Кроме того, за назначение препаратов должен отвечать квалифицированный специалист.