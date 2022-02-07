РФС опубликовал расписание матчей 1/8 финала Кубка страны

Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России. Встречи первого этапа плей-офф пройдут с 1 по 3 марта, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

По данным пресс-службы, в 1/8 финала сыграют 11 победителей групп элитного группового раунда турнира, а также пять лучших команд Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона. Победители пар определятся по результатам одного матча.

Матчи будут принимать на этой стадии пять лучших команд чемпионата страны прошлого сезона, а также «Динамо», «Балтика» и «Алания».

Действующим обладателем Кубка России является столичный «Локомотив».