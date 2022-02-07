Представитель «Теплокома» Талюкин предложил обновить технологии в сфере ЖКХ Петербурга

Использование новых технологий поможет сфере ЖКХ Петербурга развиваться и эффективно решать городские проблемы. Такое мнение выразил директор по региональному развитию компании «Теплоком» Даниил Талюкин.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства во многом остается консервативной. Однако обновление используемых в ЖКХ технологий поможет решить эту проблему, передает Федеральное агентство новостей.

«Решение подобных проблем заключается в налаживании более тесной взаимосвязи между потребностями самой отрасли ЖКХ с точки зрения новых технологий и этих самых технологий. Однако если люди не знают о наличии подобных технологий для общедомовых нужд и многоквартирных домов нашего города, то им сложно внедрять ее», — рассказал представитель компании Талюкин во время пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Напомним, с начала зимнего сезона петербуржцы все чаще сталкиваются с проблемами в виде снежных завалов, травмоопасного гололеда и регулярных коммунальных аварий. При этом губернатор Александр Беглов игнорирует массовое возмущение местных жителей.