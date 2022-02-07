Los Angeles Times: Россия в буквальном смысле способна разорить США

Если антироссийские провокации увенчаются успехом и против Москвы будут введены обещанные Западом жесточайшие экономические санкции, она неизбежно ответит встречными мерами, и тогда Соединенным Штатам придется потратить миллиарды долларов, чтобы обеспечит Европу газом.

Такое предостережение опубликовало на своих страницах американское издание Los Angeles Times, а перевод статьи на русский язык приводит информагентство «ПолитРосссия».

Слухи о возможном прекращении поставок российского газа в Европу обсуждаются в последнее время все более активно. Это произойдет в том случае, если Запад добьется начала полномасштабной войны между Россией и Украиной, и Соединенные Штаты Америки со странами Евросоюза приведут в действие свои угрозы – введут против Москвы мощные экономические санкции. В этом случае России не останется ничего другого, как рассмотреть вариант с прекращением поставок газа европейским потребителям.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как отмечает, рассуждая о таком развитии событий, автор материала, многие эксперты сходятся во мнении, что от торговли природным газом зависит не только сама Россия, но и страны Европы.

Львиная доля поставок российского голубого топлива действительно приходится на Евросоюз, а для европейских стран именно российский газ остается самым доступным и выгодным энергоносителем. Поэтому можно ожидать, что, если европейские санкции против России и будут введены, то они не будут направлены на энергетический сектор.

Россия, по мнению экспертов, подстрахуется точно также, и если ей придется ограничивать поставки газа в Европу, она ограничится тем, что остановит прокачку топлива через Украину, а это достаточно большие объемы.

В минувшем 2021 году, по данным S&P Global Platts, Россия поставила Европе 175 миллиардов кубометров газа, и четверть этого объема была транзитом прокачана через украинскую ГТС.

В случае остановки транзита через Украину Россия могла бы компенсировать убытки увеличение поставок газа по другим газопроводам, в том числе через проложенный по дну Балтийского моря напрямую к берегам Германии «Северный поток – 2», который до сих пор не начал работу из-за задержки с сертификацией.

Федеральное агентство новостей /

Берлин сам очень заинтересован в том, чтобы данный проект заработал как можно скорее, напоминает автор статьи. Однако, немецкие энергетики находятся под угрозой санкций со стороны США, которые могут ограничить деятельность европейских операторов нового газопровода. Такое предупреждение, например, ранее озвучил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Таким образом, в случае, если в условиях простоя «Северного потока – 2» будет остановлен и транзит газа из России в Европу через Украину, европейские потребители столкнутся с острым дефицитом голубого топлива.

По мнению экспертов, именно на это, возможно, и рассчитывают американцы, который на данный момент входят в число крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в мире. Хотя только своими силами США не смогут обеспечить потребности европейцев.

«Уже сегодня США отправляют рекордные объемы СПГ. И небольшое увеличение поставок не сможет заполонить ту дыру, которая образуется на европейском газовом рынке, если Россия перекроет свой трубопровод», — заявил ведущий аналитик компании S&P Global Platts по Северной и Южной Америке Росс Вайено.

В США отдают себе отчет в происходящем, и поэтому Белый дом уже ведет переговоры с поставщиками СПГ по всему мру, обсуждая возможность поставок топлива странам ЕС.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако, на этот шаг могла бы пойти страна, которая в ближайшее время рассчитывает получить рекордные объемы газа, не нужные ей самой, и готовая отказаться от них в пользу Европы. Но такой страны в мире просто нет, отмечает автор статьи.

Несмотря на то, что запасы сжиженного газа в мире огромны, они не спасут Европу в том случае, если Россия остановит поставки топлива через газопровод.

В первую очередь этот вопрос упирается в деньги, так как имеющиеся в США экспортные терминалы СПГ уже работают на полную мощность, а строительство новых обойдется в миллиарды долларов. Получается, что Вашингтон, добившись от Евросоюза ввода жестких антироссийских санкций, вынудит Москву на ответные меры, которыми Россия в буквальном смысле разорит Соединенные Штаты, так как им придется построить новые экспортные терминалы СПГ для обеспечения газом Европы, а это обернется колоссальными расходами.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, на разработку новых газовых месторождений и открытие терминалов для экспорта топлива уйдет много времени. И европейцам в итоге в любом случае придется как-то обходится без газа.

А если бы все имеющиеся у Европы объекты по импорту СПГ работали на полную мощность, они все равно смогли бы покрыть не более двух третей того объема, который Россия поставляет европейским потребителям по трубопроводам.