Захарова сравнила Украину, США и Британию с героями фильма Гайдая

Заявления ключевых политиков США о якобы планируемом «вторжении России на Украину» оборачиваются для Киева падением курса гривны, крахом национальной экономики и отказом от инвестиций в страну, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат сравнила позицию киевского руководства с героем фильма режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница», подчеркнув невыгодное положение Украины. По ее словам, в жертву интересам западных партнеров приносится все, в том числе украинская экономика и стабильность.

«Помните этот кадр из фильма Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя — Трус, Бывалый и Балбес. У меня такое впечатление, что киевский режим — я не говорю сейчас о народе Украины! — он как раз посередине. И за руки его держит с одной стороны Вашингтон, а с другой — Лондон. И все понимают, к чему все идет, но это трио так спелось и сыгралось, что делать уже нечего», — сказала Захарова в эфире «Первого канала».

Кадр из фильма «Кавказская пленница» / Prt Scr

По словам Захаровой, риторика о возможном вступлении Украины в Евросоюз и ее интеграции в западное сообщество не соответствует действительности, если на государство два месяца «прибивали клеймо, что на него сейчас нападут». Теперь инвесторы «обходят Украину стороной», а публичные киевские политики вроде главы МИД Дмитрия Кулебы и главы СНБО Алексея Данилова уже предупредили о том, что таким образом страну могут «убить без войны», подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова обвинила США в желании «морально изничтожить» граждан Украины. Подробнее — в нашей статье.