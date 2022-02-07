Леонков объяснил, почему США и НАТО не рискнут начать драку с Россией

Североатлантический военный альянс совершенно не готов к военному конфликту с Российской Федерацией, и большинство входящих в НАТО стран это понимает и высказывается против развязывания войны на Украине.

Такое мнение высказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков, по словам которого среди государств-членов НАТО нет единства мнений.

«Некоторые страны НАТО высказываются против участия в конфликте на Украине. Чехия высказалась, Хорватия высказалась в открытой форме, Болгария высказалась в другой форме, что у нее нет конфликтов с Россией. Понятно, что Германия будет против, Франция. Все основные игроки, за исключением Польши и Прибалтики, высказываются против участия в этом конфликте», — подчеркнул Алексей Леонков.

Также эксперт выразил уверенность, что и Соединенные Штаты Америки, демонстрирующие неоднозначное отношение к ситуации, в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта между Россией и Украиной вмешиваться не станут, а значит прямого конфликта между РФ и США не произойдет.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, в декабре 2021 года Россия призвала Запад обсудить гарантии взаимной безопасности, после чего МИД РФ опубликовал пакеты предложений, обращенных к США и НАТО. В начале 2022 года представители России провели трехступенчатые переговоры по этим предложениям с США, НАТО и ОБСЕ, разъяснив, что настаивает на рассмотрении гарантий безопасности в комплексе. Соединенные Штаты Америки, однако, отвергли ключевые пункты предложения Москвы, в том числе отказ от дальнейшего расширения военного блока НАТО на восток, согласившись обсуждать лишь второстепенные вопросы.