Йоханнес Клебо извинился за свое поведение после неудачи в скиатлоне на ОИ-2022

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо извинился за свое поведение. После провального выступления в скиатлоне на пекинских Играх-2022 норвежец отказался общаться с прессой.

Кроме того, он нецензурно высказался о своем выступлении в скиатлоне, где занял 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут.

«Вчерашняя гонка сложилась не так, как планировалось. Да и микст-зона тоже. Прошу прощения за это. Мне повезло, что завтра у меня будет еще один шанс. Я сделаю все возможное! Теперь я сосредоточен на спринте!» — написал Клебо в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, завоевавший золото пекинских Игр-2022 Александр Большунов, подходя к своему боксу на пит-стопе, выронил палку, оказавшуюся на пути движения Клебо. Золотая медаль российского лыжника стала первой в копилке национальной команды на Олимпиаде.