Власти Приморья ввели обязательную маркировку для бездомных собак

Депутаты Приморского края приняли законопроект, позволяющий маркировать бездомных собак на территории региона.

Отмечается, что причиной данного решения послужила неблагоприятная обстановка в Приморье, где в жилых районах бегают стаи бродячих животных. При этом число собак в крае только увеличивается, пишет ТАСС.

«Важной новеллой законопроекта является создание единой базы данных маркированных собак на территории Приморского края, в которую будет включаться вся информация о собаках, как имеющих владельцев, так и без владельцев», — пояснил член комитета законодательного собрания края по социальной политике и защите прав граждан Сергей Слепченко.

Кошек, собак и других питомцев внесут в закон об обязательной маркировке и учете животных. Об этом ранее рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.