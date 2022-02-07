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Власти Приморья ввели обязательную маркировку для бездомных собак

Общество
Власти Приморья ввели обязательную маркировку для бездомных собак

Депутаты Приморского края приняли законопроект, позволяющий маркировать бездомных собак на территории региона.

Отмечается, что причиной данного решения послужила неблагоприятная обстановка в Приморье, где в жилых районах бегают стаи бродячих животных. При этом число собак в крае только увеличивается, пишет ТАСС.

«Важной новеллой законопроекта является создание единой базы данных маркированных собак на территории Приморского края, в которую будет включаться вся информация о собаках, как имеющих владельцев, так и без владельцев», — пояснил член комитета законодательного собрания края по социальной политике и защите прав граждан Сергей Слепченко.

Кошек, собак и других питомцев внесут в закон об обязательной маркировке и учете животных. Об этом ранее рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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