Регулярный прием ванны помогает снизить риск инсульта на 26%

Специалисты из Гарвардского университета рассказали о привычке, которая поможет снизить риск инсульта почти на 30%.

Исследование с участием 30 тысяч человек прошло в Японии. В результате выяснилось, что регулярный прием ванны снижает вероятность заболевания на 26%. Отмечается, что особенно полезно нахождение в горячей воде, передает РИА Новости.

«Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце», — объяснил один из авторов научной работы Адольф Хаттер.

Спиртовая настойка из сосновых шишек с яблочным уксусом считается народным методом лечения инсульта. Однако невролог Елизавета Рожнова считает, что в такой терапии нет смысла.