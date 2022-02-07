Переговоры Путина и Макрона стартовали в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Кремле началась. Переговоры лидеров проходят за длинным столом.

Главы государств соблюдают социальную дистанцию на фоне непростой эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса на мировой арене. До того, как решился вопрос с переводом, лидеры России и Франции разговаривали на английском языке.

По словам Путина, Москва и Париж озабочены вопросами в сфере безопасности. Он выразил благодарность Макрону за участие в решении этой проблемы.

«Вижу, сколько усилий Макрон прилагает для решения внутриукраинского кризиса, других проблем безопасности, рад возможности обсудить идеи на этот счет лично», — подчеркнул президент России.

Известно, что Путин и Макрон продолжат общение за рабочим обедом. После этого лидеры проведут совместный пресс-марафон.

Ранее Макрон поделился ощущениями перед предстоящими переговорами с Путиным. Он подчеркнул, что настроен оптимистично.