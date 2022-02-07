Сборная России занимает второе место в общем медальном зачете после третьего дня ОИ-2022

Сборная России после третьего дня Олимпиады в Пекине занимает второе место в общем зачете. В копилке российских олимпийцев семь медалей, среди которых две золотых, три серебряных и две бронзовых.

На первом месте в общем медальном зачете расположилась сборная Швеции, на счету которой три золота. Третье место занимают спортсмены из Нидерландов, в копилке которых два золота, два серебра и одна бронза.

Золотые медали для российской команды принесли лыжник Александр Большунов и команда фигуристов, в состав которой вошли Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.