Новые санкции против России ударят по мировой экономике, предупредили в США

Новые санкции США против России могут нанести сопутствующий ущерб всей мировой экономике, сообщает американское издание Axios.

Разрушительное воздействие антироссийских мер на глобальную экономическую систему — единственная причина, по которой руководство США продолжает придерживаться подхода «дипломатии и сдерживания» в отношении РФ, утверждают журналисты Захари Базу и Жак Шраг.

«За последние восемь лет Россия предприняла шаги по защите своей экономики от санкций, в том числе резко сократив использование долларов для ослабления влияния Запада. Но Европа по-прежнему сильно зависит от российского газа, что затрудняет введение санкций в энергетическом секторе, не вызывая ценовых потрясений», — отмечается в статье Axios.

По словам журналистов, высокопоставленные чиновники в администрации Джо Байдена открыто признают, что издержки США из-за антироссийских санкций не были оправданы: ограничения так и не смогли «сдержать» президента Владимира Путина.

На этот раз Штаты и их союзники готовят санкции, которые «начнут действовать на вершине эскалации и останутся там». Цель в том, чтобы «заставить Путина тщательно обдумать масштабы экономического урона, который он готов понести», сказано в статье. Сейчас Вашингтон поддерживает 824 санкции в отношении РФ, в том числе «за дестабилизацию Украины» и «поддержку диктаторов в Сирии, Венесуэле и Белоруссии» (речь идет о ныне действующих легитимных президентах всех трех стран).

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В начале декабря глава международного комитета Сената США Роберт Менендес назвал разрабатываемый санкционный пакет «матерью всех санкций». Пока сенаторы спорят о том, следует ли вводить некоторые ограничения до «российского вторжения на Украину», которого ожидают в Белом доме.

Среди возможных санкций — отключение России от международной платежной системы SWIFT, введение экспортного контроля над ключевыми технологиями американских корпораций и даже санкции против самого президента РФ.

Ранее журналисты уличили США во лжи по поводу вторжения России на Украину. Подробнее — в нашей статье.