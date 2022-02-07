Мародеры завладели более 1,5 тыс. единиц оружия во время погромов в Казахстане

Погромщикам удалось завладеть более 1,5 тыс. единиц оружия, в том числе гранатометами, пулеметами, автоматами из арсеналов МВД и Комитета национальной безопасности во время протестов в Казахстане, сообщил начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.

«К сожалению, имели место и такие факты, когда вопреки интересам государственной и общественной безопасности сотрудники, не оказав сопротивления, оставили здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где находилось оружие и боеприпасы», — заявил Ожаров в ходе брифинга в понедельник.

Он уточнил, что правоохранители обнаружили лишь 967 единиц пропавшего оружия, остальное вооружение до сих пор находится на руках участников беспорядков.

Напомним, протесты, начавшиеся в Казахстане в начале января из-за резкого повышения тарифов на газ, переросли в массовые беспорядки. В крупных городах республики началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.