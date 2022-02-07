Судебная система США перестает защищать маленьких детей, когда их обвиняют в преступлении. В целом Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, где подростков в возрасте 13 лет могут приговорить к пожизненному заключению.

Согласно статистике, американские полицейские ежедневно арестовывают около 1900 детей. При этом почти 95 тыс. отбывают тюремное наказание в исправительных учреждениях для взрослых и подвергаются огромному риску.

Малолетние осужденные подвергаются сексуальному насилию со стороны взрослых в пять раз чаще. Многие из них не выдерживают подобного ужаса и заканчивают жизнь самоубийством. Кроме того, во взрослых тюрьмах у детей развиваются неизлечимые психические заболевания, поскольку они просто не в состоянии преодолевать свои страхи и тревоги, сообщают правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), который основал предприниматель Евгений Пригожин.

Российский ФБР призвал американский истеблишмент пересмотреть методы наказания для несовершеннолетних нарушителей правопорядка. По мнению правозащитников Фонда, дети не должны находиться в исправительных учреждениях для взрослых. Также стоит принять во внимание тот факт, что сейчас уровень преступности среди американской молодежи снижается. Именно поэтому настало время в целом переосмыслить ювенальную юстицию, которая разрушает жизни тысяч молодых граждан США, пишет Федеральное агентство новостей.