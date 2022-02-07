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Шарий поймал «забывшего» русский язык украинского олимпийца на лжи

Ближнее зарубежье
Шарий поймал «забывшего» русский язык украинского олимпийца на лжи

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который на зимних Олимпийских играх в Пекине отказался общаться с журналистами на русской языке, четко выполняет языковые рекомендации властей, хотя делает это только на камеру.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский медаиэксперт Анатолий Шарий, комментируя поведение спортсмена.

Ранее Иван Шмуратко заявил журналистам, что будет общаться с ними только по-украински, так как этот язык якобы для него родной, или по-английски – на языке международного общения. В результате, как отмечет Анатолий Шарий, общался строго по-английски со всеми корреспондентами, включая российских, тем самым наглядно продемонстрировав украинское языковое двоемыслие, как и большинство других публичных представителей Украины.

По мнению эксперта, большинство украинцев сейчас лишь изображает, что говорит по-украински, но в быту все эти люди остаются русскоязычными. Доказательство этому Шарий легко нашел в социальных сетях Шмуратко, пролистав которые выяснил, что спортсмен переходит на украинский язык только в официальных высказываниях и интервью.

«Он говорит по-украински, потому что камера. Как и они все. А в повседневной жизни, с друзьями, семьей, со всеми они говорят по-русски. В 2015, 2018, 2020 годах, еще 14 дней назад он прекрасно говорил на русском языке. Он тогда, наверно, был русским спортсменом, раз говорил по-русски», – иронично прокомментировал записи Шмуратко видеоблогер.

Шарий поймал «забывшего» русский язык украинского олимпийца на лжи
Global Look Press  / Sergey Starostenko / XinHua / Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

Также, по словам Шария, ведут себя и все украинские политики, начиная с президента страны Владимира Зеленского, а также и журналисты, и все публичные персоны – все они, официально ведя борьбу с русским языком, в быту только на нем и общаются, так как этот язык им родной. Но перед камерами все эти люди кривляются, выдавливая из себя украинские слова, хотя и не могут обмануть тех, для кого украинская речь является родной.

«Вполне нормально, когда человек вырос в украиноязычной семье, в украиноязычном окружении и разговаривает на украинском. Но ненормально, когда создано целое государство, где люди кривляются, делая вид, что разговаривают на украинском языке. Уникальная ситуация», – заключил Анатолий Шарий.

Шарий поймал «забывшего» русский язык украинского олимпийца на лжи
Pr Scr youtube.com  / Анатолий Шарий
Напомним, к третьему дню проходящих в Пекине зимних Олимпийских игр 2022 года украинские фигуристы завершили свое провальное участие в командных соревнованиях, а сам Иван Шмуратко даже не вышел на лед, так как заразился коронавирусом и попал в карантин. Еще один украинский фигурист Максим Никитин нарушил инструкции и пообщался с российскими журналистами на русском языке.

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