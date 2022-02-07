Макрон прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает telegram-канал RIA_kremlinpool, в аэропорту президенту Франции пришлось проходить через правительственный терминал - кортежа у трапа не было.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что в Кремле не ожидают решительных переломов после одной встречи лидеров России и Франции. По словам Пескова, основными темами переговоров станет напряженность в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности.