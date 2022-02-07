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В Казахстане задержали двух высокопоставленных чиновников КНБ за превышение полномочий

Происшествия
В Казахстане задержали двух высокопоставленных чиновников КНБ за превышение полномочий

Силовики задержали двух высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по факту превышения должностных полномочий, сообщил начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров.

«По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения «А» КНБ и начальник Центра указанной службы», — отметил он.

Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о госизмене и попытках захвата власти государства. По данному факту под стражу были заключены экс-глава комитета КНБ и два его заместителя.

Напомним, что со 2 января в Казахстане прошли массовые протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей. Вскоре акции превратились в акты мародерства, грабежи оружейных магазинов и захваты административных зданий. Режим чрезвычайного положения был снят 19 января.

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