Операция «Длинный прыжок». Как Гитлер пытался уничтожить Иосифа Сталина во время войны

На генерального секретаря СССР Иосифа Сталина за все время правления было совершено 12 покушений. Организаторами становились белогвардейские офицеры, политические оппоненты, японские, английские и немецкие спецслужбы. Последние дважды пытались убить его в самый разгар Великой Отечественной войны.

Первой попыткой стала операция под кодовым названием «Длинный прыжок», разработанная в недрах главного управления имперской безопасности (РСХА), входившая в состав СС Третьего рейха. Поводом к началу шпионской разработки стали расшифровка американского военно-морского кода и донесения от агента в Анкаре Эльяса Базны. Абвер узнал, что в октябре 1943 года сразу три лидера стран антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт запланировали собраться на конференцию в Тегеране. Упускать такую возможность никто не хотел, поэтому фюрер в кратчайшие сроки дал согласие на ее проведение. Координатором был назначен знаменитый нацистский диверсант Отто Скорцени.

wikipedia.org / U. S. Signal Corps - Library of Congress / Общественное достояние

Однако эта операция оказалась сорвана с самого начала. Первым сигнал о планируемой диверсии подал советский агент Николай Кузнецов, который выманил нужную информацию у одного болтливого штурмбаннфюрера СС. После этого советская и британская разведки вместе запеленговали и расшифровали сообщения немецких диверсантов, которые находились в Тегеране. Их смогли оперативно задержать. В итоге руководство Третьего рейха отказалось от проведения операции.

Вторая попытка устранения Сталина произошла в 1943 году. Тогда немецкая разведка привлекла добровольно сдавшихся в плен и согласившихся на сотрудничество бывших советских граждан — рецидивиста-уголовника Петра Таврина (настоящая фамилия Шило) и радистку-шифровальщицу Лидию Шилову. Согласно замыслу, главу СССР следовало расстрелять, для чего Таврин овладел спецоружием «Панцеркнаке» — портативным реактивным гладкоствольным гранатометом с длиной ствола 200 мм.

Осенью 1944 года переодетых в советскую форму супругов Тавриных на четырехмоторном транспортном самолете «Arado Ar 232» переправили на линию Вязьма-Ржев. Однако сотрудники СМЕРШ уже ожидали прибытие немецких шпионов. После жесткого приземления Таврины пересели на мотоцикл и попытались скрыться, но были обнаружены и арестованы, так и не приступив к возложенной на них миссии.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал перезахоронить Иосифа Сталина и Владимира Ленина, чьи останки до сих пор находятся на Красной площади.