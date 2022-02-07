Петербургские коммунальщики скидывают лед с крыш на припаркованные автомобили

Сотрудники коммунальных служб Санкт-Петербурга очистили от наледи крыши домов, расположенных близ станции метро «Чернышевская». При этом льдины сбрасывались прямо на припаркованные у зданий машины.

Видео с процессом уборки было опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как крупные глыбы льда падают с крыши прямо на припаркованные автомобили. В комментариях жительница Петербурга Дарья рассказала, что глыба льда упала на ее машину, повредив лобовое стекло. При этом она не заметила каких-либо объявлений о предстоящих работах.

«Лобовому конец... Бампер и крыша помяты», — заявила она.

Санкт-Петербург оказался не готов к наступлению зимнего сезона, несмотря на заявления губернатора Александра Беглова. Горожане жалуются на образование многокилометровых пробок из-за неубранных дорог, а также на свисающие с крыш сосульки и гололедицу на тротуарах.