Недовольная успехами России журналистка призвала исключить фигурное катание из Олимпиады

Канадская журналистка Сара Дженкинс предложила исключить из Олимпийских игр те виды спорта, в которых каждый раз побеждают спортсмены из одних и тех же стран. В частности, сотрудница телеканала CBC Sports призвала отказаться от фигурного катания из-за успехов россиян.

«Больше никакого фигурного катания из-за России. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии. Бобслей стоит исключить, потому что там хозяйничают немцы. Конькобежный спорт должен покинуть программу из-за Нидерландов», – написала Дженкинс в Twitter.

Prt Scr twitter.com / @sarahjenkinsxo

Твит довольно быстро стал популярным. За несколько часов он собрал более 700 лайков и сотню комментариев. В основном ироничных. Пользователи из разных стран предложили также исключить из Олимпийских игр хоккей из-за доминирования Канады и баскетбол из-за превосходства США.

«В фигурном катании есть 23 разных победителя за золото. Конькобежный спорт имеет 18 различных призеров за золото. Бобслей 10 разных победителей за золото. Кросс-кантри 17 разных победителей за золото. Женский хоккей 3 разных победителя за золото. Должен ли я продолжать...», – написал пользователь Mike.

«Если вы в чем-то не так хороши, вам не следует отнимать эту возможность у других. Оставайтесь неудачником вместо того, чтобы с гордостью принимать соперничество с другими странами и демонстрировать всю силу, на которую вы способны. Поражение не страшно, главное - участие», – ответила KayKay.

«У меня есть лучшее предложение: каждая страна, победившая в США или Канаде на Олимпийских играх, должна быть подвергнута санкциям», – сыронизировал Torino.

Журналистка в ответ на шквал негодования поспешила оправдаться, заявив, написала пост с сарказмом. А после ограничила доступ к своей странице в Twitter.

wikipedia.org / U.S. Navy Photo by Journalist 1st Class Preston Keres

Один из комментаторов заметил, что с Международным олимпийским комитетом такие шутки плохи. Мол, софтбол был в программе летних Игр с 1996 года, но с 2008-го этот вид спорта исключили из списка по нескольким причинам, одна из которых — доминирование США.

7 февраля российские фигуристы завоевали золотые медали в командных соревнованиях на Играх в Пекине. Чемпионами стали одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

15-летняя Валиева, кстати, принесла российской команде максимальное количество очков и установила сразу несколько рекордов. Она первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, два четверных прыжка в одной программе и четверной прыжок и тройной аксель.