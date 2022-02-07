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Недовольная успехами России журналистка призвала исключить фигурное катание из Олимпиады

Спорт
Недовольная успехами России журналистка призвала исключить фигурное катание из Олимпиады

Канадская журналистка Сара Дженкинс предложила исключить из Олимпийских игр те виды спорта, в которых каждый раз побеждают спортсмены из одних и тех же стран. В частности, сотрудница телеканала CBC Sports призвала отказаться от фигурного катания из-за успехов россиян. 

«Больше никакого фигурного катания из-за России. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии. Бобслей стоит исключить, потому что там хозяйничают немцы. Конькобежный спорт должен покинуть программу из-за Нидерландов», – написала Дженкинс в Twitter.

Канадскую журналисту затравили в Twitter за призыв отказаться от четырех дисциплин на ОИ
Prt Scr twitter.com  / @sarahjenkinsxo

Твит довольно быстро стал популярным. За несколько часов он собрал более 700 лайков и сотню комментариев. В основном ироничных. Пользователи из разных стран предложили также исключить из Олимпийских игр хоккей из-за доминирования Канады и баскетбол из-за превосходства США.

«В фигурном катании есть 23 разных победителя за золото. Конькобежный спорт имеет 18 различных призеров за золото. Бобслей 10 разных победителей за золото. Кросс-кантри 17 разных победителей за золото. Женский хоккей 3 разных победителя за золото. Должен ли я продолжать...», – написал пользователь Mike.

«Если вы в чем-то не так хороши, вам не следует отнимать эту возможность у других. Оставайтесь неудачником вместо того, чтобы с гордостью принимать соперничество с другими странами и демонстрировать всю силу, на которую вы способны. Поражение не страшно, главное - участие», – ответила KayKay.

«У меня есть лучшее предложение: каждая страна, победившая в США или Канаде на Олимпийских играх, должна быть подвергнута санкциям», – сыронизировал Torino.

Журналистка в ответ на шквал негодования поспешила оправдаться, заявив, написала пост с сарказмом. А после ограничила доступ к своей странице в Twitter.

Канадскую журналисту затравили в Twitter за призыв отказаться от четырех дисциплин на ОИ
wikipedia.org  / U.S. Navy Photo by Journalist 1st Class Preston Keres

Один из комментаторов заметил, что с Международным олимпийским комитетом такие шутки плохи. Мол, софтбол был в программе летних Игр с 1996 года, но с 2008-го этот вид спорта исключили из списка по нескольким причинам, одна из которых — доминирование США.

7 февраля российские фигуристы завоевали золотые медали в командных соревнованиях на Играх в Пекине. Чемпионами стали одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

15-летняя Валиева, кстати, принесла российской команде максимальное количество очков и установила сразу несколько рекордов. Она первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, два четверных прыжка в одной программе и четверной прыжок и тройной аксель.

#спорт #канада #олимпийские игры #программа