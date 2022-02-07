Большунов после победы на ОИ спрятал медаль в «надежное место»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Александр Большунов поделился эмоциями после победы. Он признался, что спрятал медаль и готовится к новым достижениям.

Ранее Большунов стал лидером 30-километрового забега в скиатлоне, тем самым принеся первое золото сборной России на текущих Играх. В ходе беседы с журналистами 25-летний лыжник поделился планами на будущее, а также рассказал, что ведет дневник, в котором записывает все свои цели на спортивный сезон. На вопрос о том, где сейчас находится золотая медаль, Александр Большунов ответил, что спрятал ее в «надежное место».

«Потому что олимпийским чемпионом я был вчера, а сейчас все по-новому», — пояснил спортсмен корреспондентам «Матч ТВ».

Лыжник добавил, что намерен одержать еще одну победу, теперь уже в спринте. Он также поблагодарил свою семью, отметив, что она всегда поддерживала его и была рядом в трудные моменты.