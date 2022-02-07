Кедми предсказал радикальное решение проблемы украинского национализма

Украинские радикалы, которых в последнее время активно раскручивают местные СМИ, напрасно надеются, что им удастся повторить трюк бандеровцев 75-летней давности и вовремя разбежаться по схронам. Власти России уже не повторят ошибок руководства СССР.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» выказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который прокомментировал участившиеся на Украине разговоры о партизанском движении.

По словам эксперта, украинские чиновники и радикалы, которых поддерживают журналисты, не случайно стали постоянно грозить, что в случае «вторжения» против захватчиков будет организована масштабная партизанская война. Это указывает на то, что хотя бы часть украинских националистов знакомы с историей и планируют пойти по стопам своих идеологических предков, скрываясь про лесам и организовывая мелкий терроризм.

Таким образом, рассуждает Кедми, украинские радикалы понимают, что рано или поздно за ними придут, боятся этого и готовятся к бегству, заранее обставляя его как патриотический подвиг с перспективами продолжения борьбы.

Федеральное агентство новостей / Андросов Леонид

И в то же время, отмечает политолог, эти приверженцы идеи украинского партизанского движения, которые рассчитывают, что смогут повторить трюк бандеровцев, разбежавшихся по схронам 75 лет назад, сильно ошибаются. Власти Советского Союза, совершили большую ошибку, когда после окончания Великой Отечественной войны сразу не зачистили это «националистическое кубло» на Украине, подчеркивает Кедми. Но нынешнее российское руководство этой ошибки не повторит и выведет под корень украинский национализм, так что его сторонникам не помогут никакие приготовления и лесные убежища.

«Вот эти украинские товарищи, которые говорят о партизанском движении, они, наконец, выучили историю. Они знают, что это уже было. Судоплатов ведь родился на Украине. Но он же этих националистов давил везде — и в их крысиных норах, и в Германии. Везде. Они думают, что способны поднять такое же движение? 75 лет назад их не добили. Но на этот раз эту ошибку исправят. На этот раз их добьют окончательно, с корнем вырвут из земли Украины», — пообещал Кедми.

Также политолог добавил, что потомкам бандеровцев не следует рассчитывать на помощь Запада, где их в случае чего укроют, обогреют и помогут. Коллективному Западу, напомнил Кедми, сейчас и без неудачного украинского проекта хватает собственных проблем, поэтому там никто не станет рисковать и укрывать на своей территории военных преступников.