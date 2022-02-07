Белорусские инвесторы планируют вложить средства в развитие портовых мощностей РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил о заинтересованности в увеличении мощностей российских портов, которые Республика хотела бы использовать для транспортировки своего калия, сообщает RuBaltic.Ru.

Реализация проекта будет осуществляться на средства белорусских частных инвесторов, отметил президент РБ.

«Сейчас надо очень сильно активизироваться, чтобы мы с колес начали грузить этот хлоркалий хотя бы через год», — заявил Лукашенко.

Владимир Соловьев высказал мнение, что для реализации этой цели можно привлечь посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова.

Вопросы, касающиеся увеличения мощности российских портов, Александр Лукашенко планирует обсудить с Владимиром Путиным.