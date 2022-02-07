Российские прыгуны с трамплина впервые в истории страны завоевали серебро на ОИ

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место в смешанных командных соревнованиях на Олимпийских играх — 2022.

Сегодня в Пекине прошли смешанные командные соревнования. Сборная Россия выиграла первую олимпийскую медаль в прыжках с трамплина в истории России.

Страну представляли Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Екатерина Аввакумова. Сборные Германии, Японии, Австрии и Норвегии остались без засчитанных прыжков из-за проблем с комбинезоном.

В Китае идут XXIV Зимние Олимпийские игры. Мероприятие проходит на трех основных спортивных площадках: в Пекине, и частично в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Все олимпийские площадки связаны между собой скоростной железной дорогой.

Соревнования продлятся с 4 по 20 февраля.