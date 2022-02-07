Форвард Дидье Ламкель Зе перешел на правах аренды в «Химки»

Камерунский форвард Дидье Ламкель Зе перешел на правах аренды в подмосковные «Химки», срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

Как уточняет пресс-служба российского клуба на официальном сайте, 25-летний нападающий прошел медицинское обследование и присоединился к команде в Турции.

В 2018 году камерунский футболист подписал контракт с бельгийским «Антверпеном», в активе форварда 21 гол и 12 результативных передач в 88 матчах.

«Химки» после первого круга чемпионата России сезона-2021/22 занимают 16-е место в турнирной таблице, в активе команды 14 набранных очков.