«Зенит» поздравил российских фигуристов с победой на Олимпиаде в Пекине

Пресс-служба «Зенита» поздравила фигуристов сборной России с победой в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В сообщении «сине-бело-голубых» говорится, что они от всей души поздравляют российских олимпийцев с золотыми медалями в фигурном катании. Они высказали отдельное поздравление россиянину Александру Галлямову, как давнему болельщику петербургского клуба, прикрепив фотографии со спортсменом.

«Отдельные поздравления — в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова», — написала пресс-служба «Зенита» на официальной странице в Twitter.

Российские фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов первыми поднялись в Пекине на пьедестал в фигурном катании.