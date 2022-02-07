Обвиняемому в незаконной охоте депутату Госдумы Рашкину просят продлить меру пресечения

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователей о продлении меры пресечения, запрещающей определенные действия депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину по делу о незаконном убийстве лося.

«Судебное заседание состоится в среду, 9 февраля, в 10:00», — сообщили в пресс-службе суда.

СК России просит о продлении запретов чиновнику еще на срок до двух месяцев. Напомним, что суд выбранную меру пресечения оставил Рашкину без изменений. Согласно принятому решению, ему нельзя было выходить из дома в ночное время суток без письменного разрешения следователя и общаться с другими фигурантами уголовно дела.