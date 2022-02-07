Политолог Саймс: союз РФ и КНР заставил США задуматься о целесообразности поддержки Киева

Союз Москвы и Пекина заставил Вашингтон задуматься о целесообразности поддержки Киева. К соответствующему выводу пришел американский политолог Дмитрий Саймс.

По словам политолога, одно решение российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заставило США сильно пожалеть о поддержке Украины. Саймс подчеркнул, что им является их совместное заявление о международной ситуации.

Эксперт считает, что эта новость повлияла на американских сенаторов, отрезвив их. Вашингтон понимает, кто на самом деле является их главным противником, отметил Саймс.

«Стратегически мыслящие американские официальные лица и военные не обязательно хотят конфликта с Китаем, но они понимают, что именно КНР, а не Россия, является главным вызовом для США. Поэтому начинать борьбу с Россией по такому вопросу, как Украина, который крайне важен для РФ, но относительно периферийный для американцев, для этих людей – это подталкивание России и Китая к более тесным связям. И это кажется противоречащим здравой логике и американским интересам», — высказал политолог свою точку зрения.

Ранее телеканал «360» писал, что председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.