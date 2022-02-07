Соболь заплатит Пригожину 350 тысяч рублей по решению суда

Симоновский районный суд Москвы рассмотрел иск предпринимателя Евгения Пригожина о взыскании с Любови Соболь1 (включена в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) компенсации морального вреда за распространение порочащих сведений. Ответчика обязали выплатить истцу 350 тысяч рублей.

Речь идет о материалах, которые были опубликованы на сайте СМИ «Царьград» и содержали информацию, не соответствующую действительности.

Ранее факт размещения недостоверных сведений был установлен Тверским районным судом и подтвержден апелляционным определением Мосгорсуда, напоминает пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин обратился в суд после интервью Соболь журналисту «Царьграда», в котором она распространила о нем порочащую и не соответствующую действительности информацию.

1 Внесена Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму