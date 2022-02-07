Личный экстрасенс Ельцина Боград призвал россиян пережить войны и болезни

Все катастрофы на Земле случаются по Закону неба, поэтому людям нужно просто справиться с войнами, болезнями и другими бедствиями. Таким мнением поделился личный экстрасенс первого президента России Бориса Ельцина Виталий Боград.

Провидец напомнил о прогнозах своих коллег, связанных с катастрофами, кровопролитиями и войнами. Из опыта познания мира следует: ничто неизменно, констатировал Боград. Он дал интервью изданию Om1.ru.

«Ничто неизменно, все жестко детерминировано. Все, что происходит в социуме, закономерно. А как оно будет выглядеть, неважно: войны, болезни. Как говорил Иисус, моры, глады, землетрясения... Все это нужно пережить», — уверен экстрасенс.

Провидец также сделал страшное предсказание о судьбе России: в стране все заточено на эгоизме, что приводит к бедствиям. Чтобы изменить будущее государства, ясновидящий дал россиянам совет.

«Наслаждайтесь моментом здесь и сейчас. Любите тех, кто рядом, потому что жизнь скоротечна. И тогда у вас все случится само собой — обретется покой и здоровье. Иного пути у России нет. Каждая клетка организма должна быть здоровой, как и ячейка общества», — сказал Боград.

Ранее прогноз о России сделал настоятель Санкт-Петербургского дацана буддийский лама Буда Бадмаев. Он подчеркнул, что страну ожидает сложный год из-за переменчивости Водяного Тигра.