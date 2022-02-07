Глава Подмосковья Воробьев заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в регионе

Эпидемиологическая ситуация в Московской области нормализуется. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о выходе региона на плато по коронавирусу.

Глава региона обратил внимание, что волна омикрон-штамма коронавирусной инфекции оказалась очень большой. Однако в данный момент заболеваемость прекратила расти, передает телеканал «360».

«Мы видим, что сейчас ситуация нормализовалась. Мы уже, слава богу, не растем по заболеваемости, но и не падаем. Но, в общем, вышли на так знакомое всем слово — "плато"», — подчеркнул Воробьев во время совещания с главами городских округов.