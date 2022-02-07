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Полиция Украины задержала депутата от партии Зеленского по подозрению во взятке

Происшествия
Полиция Украины задержала депутата от партии Зеленского по подозрению во взятке

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали депутата от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Сергея Кузьминых по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Согласно имеющейся информации, стражи порядка поймали Кузьминых с поличным при получении взятки в размере 558 тыс. гривен (19,7 тыс. долларов). Затем сотрудники НАБУ объявили депутата в розыск, потому что мужчина систематически не являлся на вызовы правоохранительных органов.

Впрочем, сам Сергей Кузьминых заявил, что узнал о своем розыске из интернета и не скрывается от полицейских. В ведомстве добавили, что депутату вручат ходатайство об избрании меры пресечения в самое ближайшее время.

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