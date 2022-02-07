Полиция Украины задержала депутата от партии Зеленского по подозрению во взятке

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали депутата от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Сергея Кузьминых по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Согласно имеющейся информации, стражи порядка поймали Кузьминых с поличным при получении взятки в размере 558 тыс. гривен (19,7 тыс. долларов). Затем сотрудники НАБУ объявили депутата в розыск, потому что мужчина систематически не являлся на вызовы правоохранительных органов.

Впрочем, сам Сергей Кузьминых заявил, что узнал о своем розыске из интернета и не скрывается от полицейских. В ведомстве добавили, что депутату вручат ходатайство об избрании меры пресечения в самое ближайшее время.