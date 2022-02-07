Сенатор Клишас указал на недостатки разработанного в Госдуме законопроекта о самообороне

Новый законопроект Госдумы о самообороне является спорным. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Депутаты подготовили инициативу, которая разрешала бы прибегать к любым способам защиты при незаконном проникновении в жилище. Согласно проекту, граждане могли бы пойти на превышение допустимой самообороны.

«Спорной новеллой законопроекта является предложение дать обороняющемуся право применять любое насилие (в том числе наносить тяжкие телесные повреждения), если нападающий посягнул на любое имущество, находящееся в жилище (например, продукты питания)», —пояснил Клишас в беседе с РИА Новости.

Напомним, авторы законопроекта хотят внести изменения в Уголовный кодекс. Они подчеркнули, что далеко не всегда злоумышленники врываются в дома для кражи имущества, передает телеканал «360».