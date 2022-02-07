Никас Сафронов объяснил желание Федосеевой-Шукшиной вернуться в пансионат для пожилых

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в настоящее время находится дома, однако намерена вернуться в пансионат для пожилых людей. Художник Никас Сафронов объяснил подобное желание артистки.

Новость о том, что Лидия Федосеева-Шукшина находится в пансионате для пожилых людей, шокировала ее поклонников. Некоторые предположили, что таким образом родственники актрисы решили избавиться от нее.

Никас Сафронов прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его мнению, дочери любят артистку и действуют в ее интересах. Художник отметил, что дома пенсионерка находится, так как заболела коронавирусом.

«Мне кажется, что там ей будет лучше, чем дома. Вы же понимаете, что в домашних условиях обычно нет профессионального ухода. А там врачи и младший медперсонал 24 часа в сутки наблюдают за своими подопечными, обеспечивая им достойный уход и интересный досуг», — высказался он в интервью «Собеседнику».

Сафронов подчеркнул, что звезду фильма «Калина красная» очень любят и будут относиться к ней с особенным вниманием. Ведь артистка находится не в доме престарелых с плохим имиджем, а в элитном учреждении.