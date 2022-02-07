30 лет одиночества. Стоит ли Евросоюзу праздновать подписание Маастрихтского договора

К своему 30-летию Европейский союз (ЕС) подходит изрядно потрепанным: в Польше и Венгрии все чаще говорят о независимости, а местные власти формируют негласный союз в дипломатическом противостоянии с Брюсселем; бельгийцы, французы и испанцы бьют витрины на улицах, протестуя против суровых коронавирусных ограничений, Великобритания – одна из самых мощных экономик мира – давно не числится в рядах ЕС, а со стороны Украины ползут слухи о возможной войне.

Не к такому будущему стремились главы стран Европейских сообществ, подписывая 7 февраля 1992 года Маастрихтский договор – документ, который положил начало Евросоюзу и определил ориентиры развития Европы на ближайшие десятилетия.

Сегодня, спустя 30 лет, вспоминаем, какое будущее прочили Европейскому союзу «отцы-основатели», и почему сегодня все чаще слышатся речи о расколе внутри ЕС.

europarl.europa.eu / European Parliament

Имперские амбиции

В феврале 1992 года, когда на всю Тамбовщину гремел чемпионат СНГ по боксу, в городок Маастрихт на юго-востоке Нидерландов съехались дипломатические представители 12 государств: Великобритании, Бельгии, Испании, Дании, Греции, Франции, ФРГ, Португалии, Италии, Люксембурга, Ирландии и, собственно, самих Нидерландов.

Формально Евросоюз зародился еще в послевоенный период. В 1951 году ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Италия, Франция и Люксембург учредили Европейское объединение угля (ЕОУС) – международную организацию, которой поручили регулировать интеграцию сразу нескольких экономических отраслей шести стран. Отталкиваясь от создания ЕОУС, можно сказать, что в этом году Евросоюз празднует свой 70 день рождения.

К моменту «маастрихтского съезда» существовало уже несколько подобных ведомств: Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и другие. Число стран, заинтересованных в единой экономической и торговой зоне, ширилось, поэтому долго консенсус искать не пришлось.

pixabay.com / MichaelGaida

7 февраля 1992 года Маастрихтский договор был подписан, а в ноябре следующего года документ вступил в силу. Уже тогда в Брюсселе господствовали имперские амбиции, убежден профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков.

«Когда создавался Евросоюз, у кого-то из европейских чиновников были, конечно, имперские идеи, да и дрейф к объединению можно было заметить еще с 1950-х годов. Имперские черты присутствуют в ЕС и сегодня: метрополия с центром в Брюсселе, где заседают еврочиновники и раздают приказы, экспансия Евросоюза и другие признаки неклассической, но все же империи. И эти стремления к имперскому статусу во многих сферах оправдали себя. Но все империи рано или поздно рушатся», — предупредил эксперт.

Бумажная волокита

Маастрихтский договор гласил, что Европейское сообщество впредь будет консолидироваться не только экономически, но и стремиться к единой внешней политике, обеспечению безопасности каждой из стран-членов ЕС.

Также были определены критерии для вступления в Евросоюз, которые действуют по сей день. Почти все они касаются экономики, ВВП и прочих финансовых показателей (к примеру, дефицит госбюджета кандидата на вступление в ЕС не должен превышать более 3% ВВП).

wikipedia.org / Diliff

В июне 1993 года также заработали Копенгагенские критерии – дополнительный перечень условий, без которых страна не имеет право даже думать о вступлении в ЕС. Один из этих «критериев» не дает спокойно спать президенту Украины Владимиру Зеленскому: Брюссель готов дружить лишь с теми странами, на территории которых нет активных вооруженных конфликтов. Официальный Киев, играющий против минских договоренностей и не желающий мирно разрешать противостояние на юго-востоке Украины, такое условие едва ли устраивает.

Маастрихтский договор также определил судьбу второй мировой валюты – евро. Гражданам стран, входящих в союз, разрешили беспрепятственно передвигаться по территории ЕС и даже голосовать за полюбившихся кандидатов на выборах в Европарламент. К тому же участники «маастрихтского съезда» подписали целый пакет вспомогательных документов, в том числе Конституцию Евросоюза.

«Проблемы только увеличиваются»

Сейчас в Евросоюзе насчитывается 28 государств, а его границы простираются от побережья Лиссабона до фьельдов Калдоайви на севере Финляндии. Турция, Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия ведут вялотекущие переговоры о вступлении в Евросоюз.

Историк Михаил Мягков рассуждает так: нынешняя ситуация в Евросоюзе все же далека от идеала, Брюсселю не хватает «ежовых рукавиц», чтобы удержать под контролем социальные и экономические проблемы, ставшие для Европы «классическими».

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Взять хотя бы коррупцию. Сесилия Мальмстрем – депутат Европарламента и бывший комиссар по внутренним делам ЕС – еще в 2014 году подсчитала, что экономика ЕС каждый год теряет около 120 миллиардов евро из-за коррупционных махинаций. «Дрейф к имперским началам натолкнулся на чиновничество», — говорит об этом собеседник «Политики сегодня».

«Проблемы только увеличиваются. Миграция увеличилась в разы, она сейчас влияет на всю внутреннюю жизнь Евросоюза, на жизнь простых людей – "белых воротничков", — напомнил Мягков. — Добавьте дефицит топлива, энергетический кризис, экологические проблемы, нарушающиеся дипломатические связи. На этом фоне называть проект Евросоюза абсолютно успешным я бы не стал».

Сегодня все внимание Брюсселя, по мнению экспертного сообщества, приковано к ситуации вокруг Украины. Пока западные СМИ обвиняют Москву в подготовке «вторжения», президент Владимир Путин налаживает связи с европейскими государствами, которые склоняются в сторону политической линии РФ.