The Guardian объяснил военную истерию западных политиков страхом из-за сближения РФ и Китая

Военная истерия западных политиков — это неудачная попытка повлиять на сближение России и Китая. Такой вывод сделал журналист британского издания The Guardian Саймон Тисдолл.

По его мнению, жесткая риторика европейских и американских политиков вокруг «неминуемого нападения на Украину» является лишь способом отвлечь граждан от собственных проблем.

«Борис Джонсон, жаждущий доказать верность присяге и отвлечь внимание от своих скандальных вечеринок, предупреждает о "молниеносном" ударе. Байден в мессианском духе вещает о "меняющем миропорядок" конфликте, который непременно начнется в феврале», — прокомментировал журналист.

Однако, несмотря на все заверения западных СМИ о «неминуемом нападении», президент России Владимир Путин отправился в Пекин на Олимпийские игры вместе с генеральным секретарем КНР Си Цзиньпином.

«Вряд ли это самое удобное место для начала блицкрига», — замечает Тисдолл.

Также колумнист отметил, что «Джонсон и прочие мини-Черчилли» в любом случае попытаются выставить все в удобном для себя свете. Западные лидеры заявят, что это якобы доказательство их «дипломатической победы».

Федеральное агентство новостей /

Подводя итог, британский журналист отметил все более нарастающее сотрудничестве России и Китая, которое пугает США. Китайские власти все больше покупают газ в России и в скорой перспективе могут стать ведущим покупателем российских энергоресурсов. Тисдолл также не исключил подписания между Москвой и Пекином военных соглашений о взаимной обороне.

Ранее стало известно, что Газпром заключил сделку с китайской корпорацией CNPC на поставку газа. По расчетам экспертов, расчетная мощность поставок газа увеличится на десять миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд в год.