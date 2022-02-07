Путин поздравил олимпийскую сборную по фигурному катанию с победой в командном турнире

Сборная России по фигурному катанию триумфально выступила на командном турнире зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. С победой фигуристов поздравил глава государства Владимир Путин.

Национальную команду в мужском одиночном катании представлял Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева. Участие в соревнованиях спортивных пар от российской сборной принимали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В соревнованиях танцевальных дуэтов страну представили Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Валиева стала первой в короткой и произвольной программах. Кондратюк завоевал бронзу в короткой и серебро в произвольной программах, в то время как Мишина и Галлямов — серебро и золото соответственно. Кацалапов и Синицина стали вторыми в обеих. Как отметил Путин, спортсмены своими выступлениями подарили незабываемые минуты радости и торжества родным, тренерам и российским болельщикам.

XXIV зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля и будут проходить в столице Китая до 20 февраля. Всего в рамках состязаний разыграют 109 наград в семи видах спорта.